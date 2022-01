OFEM Maribor 2023 bo Maribor postavil na mednarodni zemljevid športnih dogodkov je prepričan športni direktor Evropskih olimpijskih komitejev, ki se mudi na delovnem obisku v Mariboru. V Ljudskem vrtu so uradno odprti prostori Olimpijskega festivala evropske mladine 2023, ki

bo naslednje leto v Maribor pripeljal 3.600 mladih športnikov in enako število spremljevalcev, gledalcev, prostovoljcev in d ...