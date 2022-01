Real le z deseterico do preobrata in zmage po podaljšku v Elcheju 24ur.com V osmini finala španskega kraljevega pokala sta se pomerila Elche in Real Madrid. Madridčani, so pred dnevi osvojili španski superpokal, na gostovanju v Elcheju pa so se morali krepko potruditi za napredovanje (1:2). Še posebej, ker so v podaljšku ostali le z deseterico, domači pa so povedli. Toda dva zaporedna gola v drugi polovici podaljška, odločilnega je zagotovil Eden Hazard, sta jim omogoči...

