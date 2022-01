Železarji po slabem začetku do vrha napolnili mrežo Linza RTV Slovenija Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v predzadnjem krogu rednega dela Alpske lige odpravili Steel Wings Linz kar z 11:3. Železarji so blesteli v zadnji tretjini, ko so zadeli šestkrat.

