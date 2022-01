Neverjetna, toda resnična zgodba: Tongovca odnesel cunami in kar 27 ur je preživel v morju Nova24TV Zgodba o Tongovcu, ki ga je odnesel cunami in ki je več kot 27 ur plaval med otoki, je postala ena prvih, ki se je pojavila iz otoške države pet dni po tem, ko je katastrofa prekinila komunikacijo med njo in preostalim svetom. Njegova neverjetna zgodba je postala viralna. Lisala Folau, upokojeni invalidni mizar, je za tongovsko radijsko postajo povedal, da je plaval s svojega otoka Atata preko dve ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Facebook

potres Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Ivan Simič

Robert Golob