ZADNJI REZULTATI: Znano je, kako kaže DONČIĆU v boju za TEKMO ZVEZD, časa ima le še do ... Ekipa Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James (Los Angeles Lakers) še naprej vodi v glasovanju navijačev za igralce, ki bodo nastopili na tekmi All Star. Ta bo v noči na 21. februar v Clevelandu. Slovenec Luka Dončić (Dallas Mavericks) je osmi v zahodni konferenci in tretji med branilci zahoda.



Več na Ekipa24.si

Sorodno











Oglasi