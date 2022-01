V 75. letu starosti je umrl Meat Loaf, ameriški glasbenik in igralec, najbolj znan po rock baladi I Would Do Anything For Love (But I Won’t Do That). Dobitnik grammyja, rojen kot Marvin Lee Aday, je umrl v četrtek zvečer. Novico o smrti je po pisanju spletnega portala Deadline sporočil njegov dolgoletni zastopnik Michael Greene. Kot je v imenu družine za portal Deadline povedal Greene, je bila ob ...