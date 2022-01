[Transparentnost pravosodja v praksi] Člani sodnega sveta bežali pred novinarji, čeprav slednji na k Politikis V četrtek je potekala 11. seja sodnega sveta, na kateri naj bi sodni svet med drugim razpravljal o problematiki v zvezi z medijskim poročanjem glede veljavnosti pravosodnih izpitov sodnika Branka Masleše in sodnice Jasminke Jaše Trklja. Po zaključeni seji so odšli skozi zadnja vrata v izogib novinarskim vprašanjem, kar je sprožilo buren odziv na družbenem […] The post [Transparentnost pravosodja v ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Branko Masleša Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Igor Zorčič

Franc Kangler

Aleš Hojs