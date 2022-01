Ameriški tožilci vložili obtožnice proti beloruskim uradnikom zaradi preusmeritve letala RTV Slovenija Newyorški zvezni tožilci so štiri beloruske državne uradnike v četrtek obtožili zračnega piratstva, ker so lani sodelovali v preusmeritvi Ryanairovega poleta med Atenami in Vilniusom na letališče v Minsku.

