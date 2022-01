Novi koronavirus odnesel nedeljsko tekmo Krima RTV Slovenija Rokometašice Krima Mercatorja so znova v primežu okužb z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, so tako zaradi porasta okužb morali odpovedati nedeljsko tekmo 11. kroga Lige prvakinj v gosteh proti Metzu.

Sorodno





Oglasi