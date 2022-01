Portal regionalobala.si poroča o tragediji, ki se je zgodila v sredo zvečer. Pri porodu na domu je prišlo do komplikacij, zato so morali na pomoč prihiteti reševalci nujne medicinske pomoči. Novorojenčka so prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, vendar jim ga niso uspelo ohraniti pri življenju. Portal TriesePrima poroča, da je družina tujcev porod zaupala babici. Pred letom dni se je v Trstu takšna zgodba že odvila, a k sreči tedaj s srečnim koncem.