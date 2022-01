Kaj se dogaja? Maratonsko zasedanje o Masleši traja že dva dni zapored. SiOL.net Sodni svet je včeraj za zaprtimi vrati prednostno odprl razpravo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje najvišjih sodnih funkcij vrhovnega sodnika Branka Masleše in višje sodnice Jasminke Jaše Trklje. Zadeva očitno še vedno ni dobila epiloga, saj so nam na sodnem svetu pojasnili, da danes poteka še dopisna seja in da lahko pojasnila o dogajanju pričakujemo po njenem zaključku.

Sorodno





Oglasi