Intimne pripovedi, ki govorijo o migracijskih procesih 20. stoletja RTV Slovenija Pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije so na ogled postavili razstavo Identiteta na prepihu, ki predstavlja intimne zgodbe migrantov in njihovih potomcev, s tem pa osvetljuje čustva, ki jih združujejo kljub razlikam kontekstu, narodnosti in poreklu.

