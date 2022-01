Srednja in vzhodna Evropa želita navezati tesnejše stike s Tajvanom – po mnenju voditeljice informativne oddaje Gravitas, je za vzhodno Evropo eden izmed razlogov za to prav gotovo ideologija. Te države dobro vedo, kako se je bilo boriti proti komunistični Sovjetski zvezi, dobro vedo, kako je živeti pod enostrankarsko diktaturo. “Boj proti komunizma je v njihovi DNA,” je spomnila na osemdeseta let ...