Slovenke daleč od točk Dnevnik V posamični tekmi za svetovni pokal v biatlonu je na 15 kilometrov dolgi preizkušnji v italijanski Anterselvi zmagala Francozinja Justine Braisaz-Bouchet s časom 42:40,6 in enim zgrešenim strelom. Nastopile so tudi tri slovenske biatlonke, ki so si...

