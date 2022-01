Preživeli holokavsta so obsodili vse pogostejše primerjave njihovega trpljenja z ukrepi, ki so bili sprejeti v času pandemije novega koronavirusa. Včeraj je Gibanje za boj proti antisemitizmu (CAM) objavilo poročilo o trivializaciji holokavsta na internetu, kjer je bilo ugotovljenih več kot 60 milijonov primerov povezovanja pandemije in holokavsta.