(FOTO IN VIDEO) Prvi spusti s pležuhi: Kako so Kobanci okupirali Pohorje Večer Pridružili smo se več kot 200 pležuharjem, ki so v sredo zvečer odprli sezono na Mariborskem Pohorju: kakšni so napotki za začetnike, kako je letelo po ledenih strminah, kaj bi rekli turisti in kakšna glasba je presenečala med pohorskimi gozdovi ...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zmago Jelinčič Plemeniti

Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Matej Tonin