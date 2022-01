Okuženi cepljeni lahko brez kazni hodijo naokrog Primorske novice Sistem preverjanja izpolnjevanja PCT pogoja ima veliko pomanjkljivost. Naokoli se namreč lahko z veljavnim potrdilom o cepljenju gibajo tudi neodgovorni okuženi, ki kršijo izolacijo, in to kljub temu, da je bila njihova okužba potrjena na testu PCR in že vnešena v bazo podatkov.

