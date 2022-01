Če ne bo sprememb glede pojavnosti ptičje gripe, kmalu delna sprostitev ukrepov 24ur.com Ukrepi, ki so jih pristojni uvedli, potem ko so 27. decembra lani potrdili vdor ptičje gripe v rejo domače perutnine, bodo, če se stanje ne spremeni, prenehali veljati v sredo, 26. januarja, so pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ukrepi, ki se nanašajo na celo Slovenijo, medtem ostajajo v veljavi.

