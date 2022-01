V Združenju bank Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije svarijo pred potrditvijo zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, ki ga bo na januarski seji obravnaval DZ. Ocenjujejo namreč, da krši slovensko ustavo, slovenske zakone in evropski pravni red ter je tudi ekonomsko neutemeljen. Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in […] The ...