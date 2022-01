Raziskava ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je ugotovila, da so cepiva in še posebej poživitveni odmerki zelo učinkoviti proti koronavirusni različici omikron, ki se hitro širi in je trenutno prevladujoča različica v ZDA. Raziskava CDC temelji na podatkih iz več kot 300.000 obiskov bolnišnic v desetih zveznih državah ZDA od 26. avgusta lani do 5. januarja letos. V času, ...