Združeni narodi z resolucijo proti zanikanju holokavsta in antisemitizma Politikis Generalna skupščina Združenih narodov je v četrtek sprejela neobvezujočo resolucijo, v kateri vse države članice poziva k boju proti zanikanju holokavsta in antisemitizma, predvsem na družbenih omrežjih. Resolucija “brez zadržkov zavrača in obsoja kakršno koli zanikanje holokavsta kot zgodovinskega dogodka, bodisi v celoti bodisi delno,” je zapisano v besedilu. Besedilo resolucije tudi “pohvali” d ...

