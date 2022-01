Po novem račun v papirni obliki v trgovini le na zahtevo potrošnika Politikis Z današnjo uveljavitvijo novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV) se v slovenski pravni red prenašajo določbe štirih evropskih direktiv, uvaja se tudi nekaj poenostavitev za davčne zavezance. Za potrošnike najbolj pomembna določba je, da jim prodajalec ni dolžan izročiti računa v papirni obliki, če ga ne zahtevajo sami. Ponudniki blaga in storitev so […] The post Po novem račun v papirni obl ...

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tamara Zidanšek

Janez Janša

Robert Golob

Mima Jaušovec

Katarina Srebotnik