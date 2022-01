Spomnimo: Zunanjepolitični odbor državnega zbora bo prihodnji petek na zahtevo koalicije KUL na nujni seji razpravljal o domnevnem dogovoru med Slovenijo in Hrvaško glede ribolova v Piranskem zalivu in nameri za vzpostavitev slovenskega predstavništva na Tajvanu in tajvanskega v Sloveniji, kar je razkril premier Janez Janša. Besede, ki jih je predsednik vlade @JJansaSDS namenil Tajvancem odmevajo ...