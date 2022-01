Lani zabeleženih skoraj pol milijona klicev na številko v sili 112 Lokalec.si V letu 2021 je Center za obveščanje RS skupaj s 13 Regijskimi centri za obveščanje zabeležil preko 524.600 vseh dohodnih telefonskih klicev. Klicev na številko v sili 112 je bilo 469.028, kar je za 3,13 odstotka več kot v letu 2020, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje. Skupno so prejeli tudi 36.739 sms-sporočil v sili. Največ dohodnih klicev so v lanskem letu zabeležili v Regijskem ce ...

