Veliki vesoljski teleskop James Webb postavljen, a nevarnosti še ni konec RTV Slovenija Decembra izstreljenemu vesoljskemu teleskopu James Webb gre presenetljivo dobro, zdaj je tik pred ciljem, a čaka ga še aktivacija in umerjanje ključnega dela: znanstvenih instrumentov. To in še več v 114. Vesoljskem tedniku.

