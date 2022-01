Ob 12.00 je v Makedonski ulici v Mariboru zagorelo v kuhinji stanovanja. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor – Pobrežje so požar pogasili. Iznesli so ogorele dele kuhinje, prezračili prostore in z detektorjem preverili prisotnost nevarnih plinov. Reševalci NMP Maribor so zaradi vdihavanja dima na kraju pregledali dve osebi, so sporočili na Upravi RS za zaščito in reševanje. Slika je simbolična