Dovoljenje za nastop 22 ruskim atletom, a še vedno brez oznak in simbolov države SiOL.net Svetovna atletika je danes potrdila seznam 22 ruskih atletov, ki bodo v letu 2022 lahko nastopili na največjih tekmovanjih, a še vedno brez oznak in simbolov države. Na vrhu spiska je olimpijska in trikratna svetovna prvakinja v skoku v višino Marija Lasickene.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Beograd

Olimpijske igre

Rusija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Cene Prevc

Peter Prevc

Anže Lanišek

Timi Zajc