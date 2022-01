V več evropskih državah znova protesti proti covidnim ukrepom 24ur.com V dveh največjih švedskih mestih Stockholmu in Göteborgu se je zbralo več tisoč protestnikov proti uporabi potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so obvezni za nekatere dogodke. O več tisoč udeležencih shodov proti ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa poročajo tudi iz Nemčije in Avstrije.

