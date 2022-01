Ilka Štuhec zaradi težav s kolenom izpušča nedeljski superveleslalom SiOL.net Ilka Štuhec, ki je na današnjem smuku v Cortini d’Ampezzo osvojila 11. mesto, bo izpustila jutrišnji superveleslalom, sporočajo iz tabora slovenske smučarke. Razlog za to odločitev so bolečine v desnem kolenu, ki so se pri dvakratni svetovni smukaški prvakinji pojavile med današnjo smukaško preizkušnjo.

Sorodno























Oglasi