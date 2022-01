Nogometaši Manchester Uniteda so v angleškem prvenstvu vendarle vknjižili dve zaporedni zmagi. Po uspehu proti Brentfordu med tednom so v 23. krogu ugnali še West Ham, doma so zmagali 1:0, gol pa dosegli v zadnjih sekundah tekme po protinapadu, v katerem so se izkazali rezervisti Anthony Martial, Edinson Cavani in strelec Marcus Rashford.



Več na Ekipa24.si