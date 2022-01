Borussia iz dveh strelov v okvir vrat do treh zadetkov in nove zmage RTV Slovenija Nogometaši dortmundske Borussie so se hitro pobrali po šokantnem izpadu v osmini finala pokala proti St. Pauliju. V 20. krogu Bundeslige je Hoffenheim izgubil proti črno-rumenim z 2:3.

