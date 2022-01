V petek so razžalostili Dončića, zdaj še njegovega dolgoletnega trenerja SiOL.net V noči na nedeljo so bile v ligi NBA odigrane le tri tekme. Začelo se je v Milwaukeeju, kjer so branilci naslova, ki so v vse boljši formi, gostili in ugnali Sacramento (133:127), končalo pa v Phoenixu, kjer je doma najuspešnejše moštvo v tej sezoni. Sonca so zaigrala prvič po gostujoči zmagi v Dallasu, kjer so Luko Dončića in druščino razorožili v zadnji četrtini. Tokrat pa so s 113:103 odpravili še Indiano, ki jo vodi nekdanji dolgoletni trener Dallasa Rick Carlisle. Phoenix je tako zmagal že šestič zapored.

