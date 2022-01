Atletico po preobratu do zmage v derbiju kroga proti Valencii, Sevilli le točka 24ur.com Nogometaši Seville so v tekmi 22. kroga španske lige presenetljivo igrali le neodločeno 2:2 s Celto iz Viga. A so bili na koncu v drugi ekipi la lige lahko zadovoljni, da so dobili vsaj točko, saj so izgubljali že z 0:2. Atletico Madrid Jana Oblaka pa je zvečer po preobratu premagal Valencio s 3:2.

