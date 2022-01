"On svojo vlogo res razume kot gledališko predstavo. Zaživi v trenutku, ko se dvignejo zavese, prižgejo luči in zavrtijo mikrofoni ter kamere. Tam na odru je tako rekoč popoln. Kako zna odločno marširati mimo častne straže, je prav osupljivo. Še bolj, s kakšno pieteto se pokloni kakšnim žrtvam in položi venec. No, popravi žalni trak. Takšna umetniška gesta v smislu, da mora biti vse popolno.