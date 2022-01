Katastrofa: na tisoče Mariborčanov si ne more več izbrati osebnega zdravnika Reporter V Sloveniji je okoli 130.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. V mariborskem zdravstvenem domu ne vpisujejo več novih bolnikov, saj so vse njihove ambulante že polne. Že dlje časa so bile možnosti izbire osebnega zdravnika omejene, saj so imeli le

Maribor

