To so pnevmatike, ki najbolj smetijo s trdimi delci Svet 24 Motorni izpusti niso edini vir onesnaževanja s trdimi delci pri avtomobilih. Delci odpadlih pnevmatik po nekaterih ocenah prispevajo tretjino količine mikroplastike v okolju, je pokazal test avtomobilskih klubov in potrošniških organizacij. Največji onesnaževalci so avtomobili z veliki platišči, manj učinkoviti pa so tudi električni avtomobili.





