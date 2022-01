ILO: Ljudje kot odgovor na pandemijo zapuščajo nekdanje službe 24ur.com Številni delavci so zapustili nekdanje službe in zaradi pandemije covida-19 spremenili svoje prioritete, ugotavlja Organizacija za delo (ILO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Generalni direktor organizacije Guy Ryder je dejal, da so bili številni primorani zamenjati vrsto dela, tudi zaradi omejitev mednarodnega potovanja in turizma.

