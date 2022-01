[Video] Anticepilka tokrat naletela na mino: Poglejte to reakcijo varnostnika, ki ga je primerjala s Nova24TV Koronavirus je v velikem porastu. V petek smo zabeležili skoraj 10.000 novih primerov, a nekateri tega že vedno ne razumejo. Tako se je pred eno izmed trgovin v Ljubljani zgodil incident, kjer je hotela v trgovino vstopiti ena izmed znanih anticepilskih Štajerk. No, nedvomno je prišla v Ljubljano izzivat varnostnike in jih označevat celo s Hitlerjem, dokler niso enemu izmed varnostnikov popustili ...

