Izredne razmere zaradi razlitja nafte. Škode za 270 nogometnih igrišč. #video #foto SiOL.net V Peruju so v soboto za obalno območje razglasili izredne okoljske razmere zaradi razlitja nafte, ki so ga povzročili valovi po vulkanskem izbruhu na jugu Tihega oceana. Zaradi razlitja nafte v bližini perujske prestolnice Lima so onesnažene plaže, poginile so ptice, prizadeta je ribiška in turistična industrija.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Španija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jože Plečnik

Janez Janša

Marko Bandelli

Ilka Štuhec