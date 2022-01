V Oslu pričetek tridnevnih pogovorov med talibani in afganistanskimi oblastmi Večer V Oslu so se danes začeli pogovori med predstavniki talibanov in afganistanske civilne družbe, ki bodo osredotočeni na človekove pravice, je sporočila norveška vlada. Gre za prve uradne pogovore talibanov v Evropi po vrnitvi na oblast, ki bodo trajali tri dni, na njih pa bodo sodelovali tudi predstavniki mednarodne skupnosti.

