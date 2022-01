Četrti dan silovitih spopadov med kurdskimi silami in islamisti Dnevnik Na severovzhodu Sirije se že četrti dan nadaljujejo siloviti spopadi med kurdskimi silami in pripadniki skrajne Islamske države (IS). V nasilju, ki se je razvnelo po napadu pripadnikov IS na tamkajšnji zapor, je doslej po zadnjih podatkih umrlo...

Sorodno Oglasi Omenjeni Sirija

Velika Britanija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Ilka Štuhec

Jože Plečnik

Maruša Ferk

Janez Janša