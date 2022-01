Gaji Prestor na Tajskem diagnosticirali covidno pljučnico 24ur.com Pevka Gaja Prestor se trenutno še vedno nahaja na Tajskem. Svojo bivanje je morala podaljšati zaradi okužbe s koronavirusom in pozitivnega PCR-testa, zdaj pa je svojim sledilcem na Instagramu sporočila, da so ji slikali pljuča in ji diagnosticirali covidno pljučnico.

