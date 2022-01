Martin Čater pred odhodom na olimpijske igre na slovitem Streifu do točk in mimo vrat Celje.info Martin Čater na startu petkovega smuka (foto: TV Slovenija, zajem zaslona) Tekmovalci v alpskih hitrih disciplinah so odpeljali še zadnja dva smuka pred odhodom na olimpijske igre. Celjski smukač Martina Čater je na petkovem smuku v Kitzbühelu še četrtič letos prišel do smukaških točk, na nedeljskem pa mu je te odneslo kanček nenatančnosti na zadnji prelomnici. Kljub temu se lahko Čater optimistič ...

