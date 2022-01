Norveškim biatloncem štafetna zmaga v Antholzu RTV Slovenija Norvežani Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen so dobili zadnjo štafeto pred olimpijskimi igrami. Drugi so bili v Antholzu Rusi, tretji Nemci, Slovenci pa so zasedli deseto mesto.

