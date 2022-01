Poveljnik nemške mornarice Kay-Achim Schönbach se je zavzel za spoštovanje do Putina in nato takoj z Politikis Visoki predstavnik nemške vojske je izzval razburjenje s svojimi izjavami o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu in Ukrajini, zaradi česar je moral zapustiti položaj. Poveljnik nemške mornarice Kay-Achim Schönbach je namreč v luči trenutnih napetosti med Rusijo in Zahodom izrazil razumevanje za Putina. Njegove izjave odmevajo tudi v Ukrajini. Viceadmiral Schönbach je sredi povečanih napetosti med ...

