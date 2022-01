Slovenski balonar naj bi Belgijce opozoril, da vremenske razmere niso ugodne 24ur.com Preiskovalci še iščejo natančen vzrok sobotne balonarske nesreče na Ljubljanskem barju, v kateri so se poškodovale štiri osebe, trije Belgijci in Slovenec. Balon je v zemljo trčil s takšno silo, da so ob trku tri osebe padle iz košare, balon pa je nato odbilo nazaj v zrak in v krošnjo drevesa, nato pa se je, šele po nekaj sto metrih od prvega udarca, na travnati površini vendarle ustavil in se ob...

