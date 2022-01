Olimpija prek mladih železarjev zanesljivo do finala pred finalom SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so na edini četrtfinalni tekmi državnega prvensta proti HD Hidria Jesenice upravičili vlogo favorita in se s pričakovano zmago (14:3) uvrstili v polfinale. Ta bo kar finale pred finalom, saj se bodo v njem za preboj v veliki finale udarili z večnim tekmecem, aktualnim slovenskim prvakom HDD Sij Acroni Jesenice. Ta je v polfinale napredoval brez boja proti Mariboru. Prvi derbi bo v torek na Jesenicah. V drugem polfinalu se bosta merila HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj.

