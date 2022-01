Norvežani na kolena spravili branilce naslova, Nemci brez možnosti za polfinale SiOL.net Derbi 3. kroga drugega dela evropskega prvenstva v rokometu v skupini 2 med Norveško in branilko naslova Španijo je s 27:23 pripadel Skandinavcem, ki so se z zmago povzpeli na vrh lestvice. Drugi so z istim številom točk Švedi, ki so bili boljši od Nemcev. Ti so ostali brez možnosti za napredovanje. V prvi tekmi dneva so Poljaki in Rusi remizirali.

Sorodno





















Oglasi