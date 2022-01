Lanišek vrgel rokavico tistim, ki so se pritoževali SiOL.net Z vidika slovenskih smučarskih skokov bi bil idealen čas, da bi se jutri začele zimske olimpijske igre v Pekingu. Zakaj? Zaradi odličnih predstav slovenskih orlov, ki so pokazali visoko raven skakanja tudi v Titisee-Neutadtu. Anže Lanišek je bil dvakrat tik pod vrhom. Za malo je zmanjkalo in govorili bi o drugi ali morda celo tretji posamični zmagi. Po prvi v Ruki v tej sezoni so se številni obregnili ob njegove vezi. S prejšnjimi Lanišek prav tako suvereno skače in tokrat ne bodo imeli razloga, da bi jih kakšen del opreme zmotil, poudarja najbolj vroč slovenski skakalec.

