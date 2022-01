Prideta aprila na Hrvaško? To sta odgovorila oba šampiona. SiOL.net V zadnjih dvajsetih letih sta skupno osvojila sedemnajst naslovov svetovnega prvaka, 134 posamičnih zmag na relijih – med njimi tudi šestnajst na najbolj prestižnem reliiju v Monte Carlu. Sebastien Ogier in Sebastien Loeb sta bila tam razred zase tudi letos. Potrdila sta sloves šampionov in dveh najboljših voznikov relija vseh časov. Ju bomo letos sploh še videli dirkati skupaj? Se lahko na relije oba vrneta že aprila na Hrvaškem? Obeti za zdaj niso dobri, včeraj sta oba zavrnila možnost aprilskega prihoda na Hrvaško.

